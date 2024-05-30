اعتقال 4 في عملية أوروبية موسعة على شبكة برمجيات خبيثة

ألقت وكالة الاتحاد الأوروبيّ للتعاون في إنفاذ القانون (يوروبول) القبض على أربعة أشخاص وتم وقف أو تعطيل أكثر من 100 من الخوادم في عملية منسقة دوليًا تستهدف البنية التحتية الإلكترونية المستخدمة في البرمجيات الخبيثة.ووصفت يوروبول العملية، التي نُفذت في الفترة ما بين 27 و29 مايو أيار، بأنها "أكبر عملية على الإطلاق ضد شبكات الروبوت، والتي تلعب دورا رئيسيا في نشر برامج الفدية". وشبكات الروبوت هي أجهزة كمبيوتر متصلة ومصابة ببرمجيات خبيثة وتديرها جهات تشن الهجمات الإلكترونية.العملية، التي أطلق عليها اسم عملية (إند جيم) أو نهاية اللعبة، بدأتها وقادتها فرنسا وألمانيا وهولندا. وقالت يوروبول في بيان إن العملية شملت عدة دول أخرى من بينها بريطانيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.وقالت مارتينا لينك نائبة رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية في بيان منفصل "مع أكبر عملية دولية للشرطة الإلكترونية حتى الآن، وجهت سلطات إنفاذ القانون ضربة قوية لعالم الجرائم الإلكترونية".وأوضحت يوروبول أن الاعتقالات تمت في أرمينيا وأوكرانيا، مضيفة أن أكثر من ألفي نطاق على شبكة الإنترنت أصبحت الآن تحت سيطرة سلطات إنفاذ القانون.ويقول المحققون إن أحد المشتبه بهم حصل على عملات مشفرة لا تقل قيمتها عن 69 مليون يورو (74.5 مليون دولار) عبر تأجير مواقع إجرامية لنشر برامج الفدية.