إسرائيل بعثت برسائل إلى طهران عبر مصر

كشفت وكالة تسنيم للأنباء، عن قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، أن إسرائيل بعثت برسائل إلى طهران عبر مصر مفادها أنها ستقدم تنازلات في غزة لتجنب رد إيران على الهجوم على سفارتها في سوريا.