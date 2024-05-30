فرق الدفاع المدنيّ الفلسطينيّ تكافح للسيطرة على حريق كبير في البيرة

تحاول فرق الدفاع المدنيّ الفلسطينيّ السيطرة على حريق كبير اندلع في مبنى يضم محلات تجارية وسوقا شعبية مجاورة بعد مواجهات بين الجيش الإسرائيليّ وعدد من الشبان في مدينتي رام الله والبيرة المتجاورتين.



وقال مدير الدفاع المدنيّ في محافظة رام الله والبيرة يزن عمر: "تعرضت حسبة رام الله في ساعات الصباح الباكر بعد الساعة الرابعة صباحا إلى اقتحام قوات الاحتلال وحصلت مواجهات في المنطقة".



وأضاف: "قوات الاحتلال أطلقت القنابل الصوتية والغاز في المكان. هذه القنابل في منطقة مكتظة، المحلات فيها مواد مشتعلة فيها ملابس وأدوات بلاستيكية ومواد تجميل اشتعلت النيران في هذا المكان والمجمع البالغ مساحته ستة آلاف متر مربع، فيه 100 محل تجاري وموقع الحسبة والعربات الموجودة كلها قابلة للاشتعال".



وشوهد عشرات من رجال الإطفاء وهم يحاولون السيطرة على الحريق الممتد في أكثر من مكان.