إيران تفتح باب الترشح للإنتخابات الرئاسية المبكرة

بدأت الخميس في إيران عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة نهاية حزيران لانتخاب خلف للمحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي الذي قضى في حادث مروحية، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي.



وأوردت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) أن "عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة بدأت في الساعة الثامنة صباحًا (04:30 ت غ) حتى الساعة السادسة مساءً (14:30 ت غ) في وزارة الداخلية وتستمر خمسة أيام".



وكان من المقرر إجراء الانتخابات في ربيع 2025، لكن تم تقديمها إلى 28 حزيران بعد وفاة رئيسي في 19 أيار في شمال شرق البلاد مع سبعة مرافقين له من بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.



وقال مسؤول للتلفزيون الرسمي: "في الساعات الأولى من يوم الخميس، توجه نحو ثلاثين شخصًا إلى وزارة الداخلية، لكن لم يستوف أي منهم الشروط الأساسية للترشح".