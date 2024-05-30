فرنسا قد تعلن قريبا عن إرسال مدربين عسكريين لأوكرانيا

كشفت ثلاثة مصادر دبلوماسية أن فرنسا قد ترسل قريبا مدربين عسكريين إلى أوكرانيا، وقد تعلن قرارها الأسبوع المقبل خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وأضاف الدبلوماسيون، عبر "رويترز"، أن باريس تأمل في تشكيل وقيادة تحالف من الدول التي تقدم مثل هذه المساعدات لأوكرانيا لدعمها في حربها مع موسكو رغم أن بعض شركائها في الاتحاد الأوروبي يخشون من أن يؤدي ذلك إلى زيادة احتمال نشوب صراع مباشر مع موسكو.



وأوضح اثنان من الدبلوماسيين أن فرنسا سترسل في البداية عددا محدودا من الأفراد لتقييم طرق تنفيذ المهمة قبل إرسال مئات من المدربين.



وتابعا أن التدريب سيشمل إزالة الألغام والمحافظة على جاهزية المعدات وتوفير الخبرات الفنية اللازمة للطائرات الحربية التي ستقدمها الدول الغربية لكييف. وستقوم فرنسا أيضا بتمويل وتسليح وتدريب لواء آلي أوكراني.



وأضافا: "الترتيبات بين فرنسا وأوكرانيا وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية ويمكننا أن نترقب التطورات الأسبوع المقبل".