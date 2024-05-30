ماكرون سيستقبل بايدن في زيارة دولة لفرنسا في 8 حزيران

سيستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأميركي جو بايدن في 8 حزيران في باريس خلال "زيارة الدولة الأولى الى فرنسا"، حسبما أعلن الاليزيه.



وسيسبق هذه الزيارة مراسم "إحياء الذكرى الثمانين لإنزال الحلفاء" خلال الحرب العالمية الثانية، في 6 حزيران في النورماندي والتي سيحضرها الرئيس الأميركي وزوجته جيل بايدن.



وأعلن البيت الأبيض في دوره في بيان أن بايدن سيكون في فرنسا في الفترة بين 5 و9 حزيران، لافتا الى أنه سيتحدث في السادس من حزيران خلال الاحتفالات الرسمية على شواطىء النورماندي حيث "نزل 73 الف أميركي شجاع مهدوا لتحرير فرنسا واوروبا" على ان يوجه تحية الى "قدامى المحاربين الاميركيين وعائلاتهم".



من جهته قال الاليزيه: "في وقت عادت الحرب الى القارة بعد ثمانين عاما من تحرير اوروبا، سيناقش الرئيسان الدعم الراسخ والمستدام لاوكرانيا".



ومن المقرر ان يحضر الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي احتفالات إنزال النورماندي.



واضافت الرئاسة الفرنسية إن "هذا التنسيق الوثيق حول الازمات الدولية من شأنه التحضير للاحداث الدولية المقبلة، وخصوصا قمة مجموعة السبع في باري" الايطالية في منتصف حزيران/يونيو و"قمة حلف شمال الاطلسي" في تموز في واشنطن.