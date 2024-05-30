حزب بيني غانتس يقدم مشروع قانون لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة

أعلن حزب العضو في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس أنه تقدم بمشروع قانون لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.



وقال الحزب في بيان: "تقدمت رئيسة معسكر الدولة، عضو الكنيست بانينا تامنو شيتا بمشروع قانون لحل الكنيست الـ25، وذلك استمرارًا للخطوة التي يقودها رئيس معسكر الدولة الوزير بيني غانتس، للوصول إلى انتخابات بتوافق واسع قبل تشرين الاول/اكتوبر، بعد مرور عام على المجزرة."