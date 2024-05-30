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البرلمان السلوفيني سيقر الاعتراف بدولة فلسطين الثلاثاء
أخبار دولية
2024-05-30 | 11:03
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البرلمان السلوفيني سيقر الاعتراف بدولة فلسطين الثلاثاء
يصوت البرلمان السلوفيني الثلاثاء المقبل على الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، بعدما أقدمت إسبانيا وايرلندا والنروج على هذه الخطوة، على ما أعلنت رئيسة البرلمان أورسكا كلاكوكار زوبانكيتش.
وأوضحت خلال مؤتمر صحافي في ليوبليانا أنه "من المقرر عقد الجلسة الثلاثاء اعتبارا من الساعة 16,00 (14,00 ت غ)".
أخبار دولية
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