إسرائيل تفرج عن معتقلة فلسطينية بعد بتر أجزاء من ساقيها

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم، أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن المعتقلة وفاء جرار (49 عاما) التي أُصيبت بجروح خلال عملية نقلها بعد اعتقالها من منزلها في جنين الأسبوع الماضي تسببت في بتر أجزاء من ساقيها.



وقال النادي في بيان: "جرى نقلها من مستشفى العفولة الإسرائيلي إلى مستشفى ابن سينا في جنين، بعد جريمة مركبة نفذها الاحتلال بحقها منذ اعتقالها في تاريخ 21 أيار الحالي، وتعرضها لإصابات خطيرة أدت إلى بتر أجزاء كبيرة من ساقيها‭‭"‬‬.



وأضاف النادي: "تراجع الاحتلال عن اعتقالها الإداري للتنصل من جريمته".



وتستخدم اسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين من دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني للمعتقل.



ولم يصدر بيان من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة عما جاء في البيان.



وبحسب بيان سابق لنادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية فإن السلطات الإسرائيلية كانت حولت وفاء قبل ثلاثة أيام للاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور فيما كانت تعالج في مستشفى إسرائيلي بسبب إصابتها خلال عمليه نقلها بعد اعتقالها.



وذكرت تقارير صحفية إسرائيلية سابقة أن وفاء أصيبت بعد تعرض الآلية العسكرية التي كانت تنقلها، بعد اعتقالها في جنين، لتفجير عبوة محلية الصنع.



وأوضح بيان نادي الأسير أن وفاء جرار أُم لأربعة أبناء وزوجة المعتقل الإداري عبد الجبار جرار، المحتجز منذ شهر شباط الماضي.