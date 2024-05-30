غالانت: الجيش الاسرائيلي سيواصل إستهداف حزب الله عند الحدود وفي العمق

جال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالنت على الحدود الشمالية، حيث أعلن أن جيشه سيواصل إستهداف حزب الله عند الحدود وفي العمق.



وتزامن موقف غالانت مع إعلان الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 3650 ضابط وجندي أصيبوا منذ 7 أكتوبر نحو نصفهم خلال إجتياح غزة.