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الاستخبارات السويدية: إيران تستخدم عصابات في السويد لاستهداف إسرائيل ودول أخرى
أخبار دولية
2024-05-30 | 11:36
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الاستخبارات السويدية: إيران تستخدم عصابات في السويد لاستهداف إسرائيل ودول أخرى
تقوم إيران بتجنيد أفراد في عصابات إجرامية سويدية، بعضهم أطفال، لتنفيذ "أعمال عنف" ضد إسرائيل ودول أخرى وجماعات في السويد، تعتبرها طهران تهديدا، حسبما أعلنت وكالة الاستخبارات السويدية.
ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوعين من الإبلاغ عن إطلاق نار ليلاً أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم وبعد ثلاثة أشهر من عثور الشرطة على قنبلة يدوية غير منفجرة في حرم مجمع السفارة.
وقال جهاز الاستخبارات (سابو) في بيان: "تلاحظ شرطة الأمن السويدية أن النظام الإيراني يستخدم شبكات إجرامية في السويد لتنفيذ أعمال عنف ضد دول أو جماعات أو أشخاص آخرين في السويد يعتبرهم تهديدا".
وأشار بشكل خاص إلى "مصالح وأهداف وعمليات إسرائيلية ويهودية في السويد".
وقال: "استخدمت إيران في السابق العنف في دول أخرى في أوروبا سعيا لإسكات الأصوات المنتقدة وما تعتقد أنها تهديدات ضد نظامها".
ولفت رئيس قسم مكافحة التجسس في سابو دانيال ستيلينغ في مؤتمر صحافي، الى أن "تقييمهم يشير إلى أن هذا صراع إقليمي انتشر عالميا ويشمل الآن السويد أيضا كساحة لهذا الصراع".
وقال: "من الممكن استخدام صغار السن، حتى الأطفال، لتنفيذ أنشطة إيرانية تهدد الأمن في السويد".
وتسعى الدولة الاسكندينافية لاحتواء تصاعد عنف العصابات في السنوات الأخيرة، إذ أصبحت حوادث إطلاق النار والتفجيرات تحدث أسبوعيا في أنحاء البلاد.
وكان عنف العصابات مرتبطا أساسا بالسيطرة على سوق المخدرات.
وقال جهاز الاستخبارات إنه يتعاون مع الشرطة والجيش والحلفاء الدوليين "لمواجهة التهديد الذي تمثله إيران".
أخبار دولية
إيران
عصابات
السويد
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