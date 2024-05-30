الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

واشنطن تفرض عقوبات على شركتين من إفريقيا الوسطى على صلة بمجموعة فاغنر الروسية

أخبار دولية
2024-05-30 | 12:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
واشنطن تفرض عقوبات على شركتين من إفريقيا الوسطى على صلة بمجموعة فاغنر الروسية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
واشنطن تفرض عقوبات على شركتين من إفريقيا الوسطى على صلة بمجموعة فاغنر الروسية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أن واشنطن فرضت اليوم عقوبات اقتصادية على شركتين من افريقيا الوسطى مرتبطتين بمجموعة فاغنر العسكرية الروسية المدعومة من موسكو.
     
وأوضحت وزارة الخزانة أن شركتي الصناعات التعدينية واللوجستية الاقتصادية الأجنبية مستهدفتان بهذه العقوبات لدورهما النشط في "العمليات الأمنية لمجموعة فاغنر وجهود التعدين غير المشروعة المرتبطة بمجموعة فاغنر في جمهورية افريقيا الوسطى".
     
وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان منفصل إن هاتين الشركتين "لعبتا دورا أساسيا" في هذه الأنشطة.
     
وأضاف أن "مجموعة فاغنر الروسية ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان واستولت على الموارد الطبيعية في عدة دول افريقية".
     
وتشير وزارة الخزانة إلى أنه منذ وصولها إلى جمهورية افريقيا الوسطى في 2017، "انشأت مجموعة فاغنر المدعومة من الكرملين والشركات التي كان يسيطر عليها يفغيني بريغوجين (مؤسس وزعيم مجموعة فاغنر) شبكة أمنية وتجارية واسعة النطاق في جمهورية افريقيا الوسطى من بين بلدان افريقية اخرى".
     
وقتل يفغيني بريغوجين في حادث تحطم طائرة في 2023.
     
وقامت شبكة فاغنر "بترويج أنشطة روسيا المزعزعة للاستقرار على حساب سيادة جمهورية افريقيا الوسطى" حسبما أوضحت وزارة الخزانة، مستشهدة "بتورط شركات مرتبطة بمجموعة فاغنر في استخراج الذهب والألماس بشكل غير قانوني".
     
وقال براين نيلسون مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إن "مجموعة فاغنر المدعومة من روسيا وشبكة شركاتها استغلت السكان والموارد الطبيعية في جمهورية افريقيا الوسطى لتعزيز أجندة المجموعة".
     
وفرضت واشنطن عقوبات على العديد من الكيانات والأفراد المرتبطين بفاغنر وغيرها من المجموعات شبه العسكرية الروسية.

أخبار دولية

واشنطن

عقوبات

إفريقيا الوسطى

فاغنر

LBCI التالي
لافروف: الصين قد تنظم مؤتمر سلام تشارك فيه روسيا وأوكرانيا
مقتل إسرائيليَّين في عملية دهس في الضفة الغربية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-05-15

واشنطن تفرض عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع السودانية

LBCI
أخبار دولية
2024-05-01

واشنطن تفرض عقوبات جديدة متعلقة بروسيا

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-25

وزارة الخزانة الأميركية: واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

LBCI
أخبار دولية
2024-04-22

واشنطن تتطرّق إلى فرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا"... نتانياهو: "الجيش الإسرائيلي يجب ألا يُعاقَب!"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:08

الإليزيه: روسيا غير مدعوة الى احتفالات الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي في 6 حزيران

LBCI
أخبار دولية
15:06

حماس: مستعدون للتوصل "لاتفاق كامل" يتضمن صفقة تبادل شاملة إذا أوقفت إسرائيل الحرب

LBCI
أخبار دولية
15:01

أرامكو السعودية تطرح أسهماً جديدة في سوق البورصة المحلية

LBCI
أخبار دولية
14:57

الولايات المتحدة: مشروع القرار المقترح من الجزائر بمجلس الأمن بشأن رفح غير متوازن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
06:20

الأمن العام يحدد ضوابط الإستحصال أو إبدال جواز سفر لبناني بيومتري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-24

بعد قضية التحرش في المدارس... هذه هي الإجراءات الوزارية التي يجب اتخاذها

LBCI
خبر عاجل
2024-05-23

صندوق النقد الدولي: الإصلاحات الإقتصادية في لبنان غير كافية للتعافي

LBCI
منوعات
2024-05-25

"زارني بأحلامي وأخبرني أنني سأصبح أما وهذا ما حصل بعدها".... هذا ما روته والدة قديس الألفية كارلو أكوتيس!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

تعرفوا على الفتاة اللبنانية الوحيدة التي تقدم عرض التعلق بشعرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

مهرجانات بيبلوس الدولية... حفلات منوعة لصيف واعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

زي موظفي OMT الجديد من تصميم طلاب جامعة الـLAU

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ما هي التوقعات بشأن مسار الإنتخابات الرئاسية في ايران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

تصعيد ميداني كبير في غزة يتزامن مع غليان سياسي في إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
13:20

غالانت: الجيش الاسرائيلي سيواصل إستهداف حزب الله عند الحدود وفي العمق

LBCI
أخبار دولية
13:18

لبنان يتراجع عن شكواه ضد اسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

منظمات تواصل سياسة التحريض.. لبقاء النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

بشرى للسياح والمغتربين... إعادة إطلاق التسوق المُعفى من الضريبة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:21

حمية يعلن عن تحديد تعرفة النقل لمختلف وسائل النقل على كافة الأراضي اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
10:00

من اليوم..بدء إستيفاء رسوم الميكانيك لدى كافة مراكز شركات تحويل الأموال‏

LBCI
خبر عاجل
06:20

الأمن العام يحدد ضوابط الإستحصال أو إبدال جواز سفر لبناني بيومتري

LBCI
فنّ
05:09

"أكبر منه وبعمر أمّه"... صور رشا شربتجي مع زوجها الممثل في مرمى الانتقادات

LBCI
فنّ
04:44

شبّهوا خطيبها بـ "مهووس نوال الزغبي".. نادين نسيب نجيم غاضبة: قلّة أخلاق!

LBCI
حال الطقس
01:21

كتل حارة وارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
صحف اليوم
00:57

ميقاتي يوقف إعداد سلسلة الرتب والرواتب (الأخبار)

LBCI
منوعات
05:10

يغازلها الرجال في النادي الرياضي باستمرار.. لكن ما فعلته لردعهم فاجأ الجميع!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More