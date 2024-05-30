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واشنطن تفرض عقوبات على شركتين من إفريقيا الوسطى على صلة بمجموعة فاغنر الروسية
أخبار دولية
2024-05-30 | 12:17
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واشنطن تفرض عقوبات على شركتين من إفريقيا الوسطى على صلة بمجموعة فاغنر الروسية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أن واشنطن فرضت اليوم عقوبات اقتصادية على شركتين من افريقيا الوسطى مرتبطتين بمجموعة فاغنر العسكرية الروسية المدعومة من موسكو.
وأوضحت وزارة الخزانة أن شركتي الصناعات التعدينية واللوجستية الاقتصادية الأجنبية مستهدفتان بهذه العقوبات لدورهما النشط في "العمليات الأمنية لمجموعة فاغنر وجهود التعدين غير المشروعة المرتبطة بمجموعة فاغنر في جمهورية افريقيا الوسطى".
وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان منفصل إن هاتين الشركتين "لعبتا دورا أساسيا" في هذه الأنشطة.
وأضاف أن "مجموعة فاغنر الروسية ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان واستولت على الموارد الطبيعية في عدة دول افريقية".
وتشير وزارة الخزانة إلى أنه منذ وصولها إلى جمهورية افريقيا الوسطى في 2017، "انشأت مجموعة فاغنر المدعومة من الكرملين والشركات التي كان يسيطر عليها يفغيني بريغوجين (مؤسس وزعيم مجموعة فاغنر) شبكة أمنية وتجارية واسعة النطاق في جمهورية افريقيا الوسطى من بين بلدان افريقية اخرى".
وقتل يفغيني بريغوجين في حادث تحطم طائرة في 2023.
وقامت شبكة فاغنر "بترويج أنشطة روسيا المزعزعة للاستقرار على حساب سيادة جمهورية افريقيا الوسطى" حسبما أوضحت وزارة الخزانة، مستشهدة "بتورط شركات مرتبطة بمجموعة فاغنر في استخراج الذهب والألماس بشكل غير قانوني".
وقال براين نيلسون مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إن "مجموعة فاغنر المدعومة من روسيا وشبكة شركاتها استغلت السكان والموارد الطبيعية في جمهورية افريقيا الوسطى لتعزيز أجندة المجموعة".
وفرضت واشنطن عقوبات على العديد من الكيانات والأفراد المرتبطين بفاغنر وغيرها من المجموعات شبه العسكرية الروسية.
أخبار دولية
واشنطن
عقوبات
إفريقيا الوسطى
فاغنر
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