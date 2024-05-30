غالانت: الجيش الاسرائيلي سيواصل إستهداف حزب الله عند الحدود وفي العمق

الأمم المتحدة: تراجع المساعدات الواصلة لغزة بمقدار الثلثين منذ بدء عملية إسرائيل في رفح

الأمم المتحدة: تراجع المساعدات الواصلة لغزة بمقدار الثلثين منذ بدء عملية إسرائيل في رفح

كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه في أنه صاروخ باليستي