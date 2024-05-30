اسرائيل تأمل أن "يرفض" برلمان سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين

أمل وزير الخارجية الاسرائيلي الخميس أن "يرفض" برلمان سلوفينيا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال جلسة تصويت مقررة الثلاثاء المقبل، وذلك بعد بضعة أيام من اعتراف مماثل من جانب إسبانيا وايرلندا والنروج.



وكتب يسرائيل كاتس على منصة اكس أن "قرار حكومة سلوفينيا أن توصي برلمان سلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطينية هو مكافأة لحماس. آمل ان يرفض برلمان سلوفينيا هذه التوصية".