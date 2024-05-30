الولايات المتحدة: مشروع القرار المقترح من الجزائر بمجلس الأمن بشأن رفح غير متوازن

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن مشروع القرار الذي اقترحته الجزائر بمجلس الأمن الدولي، والذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس ويطلب من إسرائيل الوقف الفوري لهجومها العسكري في رفح، غير متوازن.