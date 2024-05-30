أرامكو السعودية تطرح أسهماً جديدة في سوق البورصة المحلية

أعلنت شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة اليوم، اعتزامها طرح أكثر من مليار سهم تمثل أقل من 1 بالمئة من أسهمها في البورصة المحلية، في خطوة من شأنها أن تدعم موازنة الحكومة مع زيادة الإنفاق على مشاريع الإصلاح الاقتصادي الكبرى.



وجاء في بيان على موقع البورصة السعودية (تداول) أنّ "الطرح العام الثانوي لأسهم أرامكو السعودية يتكون من طرح عام ثانوي لـ 1,545 مليار سهم من أسهم الشركة من قبل الحكومة تمثل حوالى 0,64% من أسهم الشركة المُصدرة"، بعد طرح عام أولي في 2019 لنحو 1,5 بالمئة من أسهم الشركة التي تعد خامس أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية.