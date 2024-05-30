حماس: مستعدون للتوصل "لاتفاق كامل" يتضمن صفقة تبادل شاملة إذا أوقفت إسرائيل الحرب

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان اليوم، أنها أبلغت الوسطاء في محادثات وقف إطلاق النار بأنها مستعدة للتوصل إلى "اتفاق كامل" يتضمن صفقة شاملة لتبادل الرهائن والسجناء إذا أوقفت إسرائيل حربها و"عدوانها" على سكان قطاع غزة.