الإليزيه: روسيا غير مدعوة الى احتفالات الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي في 6 حزيران

أعلن قصر الإليزيه أنه لم توجه دعوة الى روسيا لحضور احتفالات الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي في السادس من حزيران، بسبب "حربها العدوانية" على أوكرانيا.



وقالت الرئاسة الفرنسية: "لن يكون ثمة وفد روسي. لم تتوافر الشروط بالنظر الى الحرب العدوانية التي تشنها روسيا على أوكرانيا والتي شهدت تصعيدا في الأسابيع الأخيرة".