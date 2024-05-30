بايدن يأذن لأوكرانيا بضرب أهداف في روسيا بأسلحة أميركية للدفاع عن خاركيف

أعطى الرئيس الأميركي جو بايدن الضوء الأخضر لأوكرانيا لضرب أهداف في الأراضي الروسية بالقرب من مدينة خاركيف، ضمن شروط معينة، بعدما كان في وقت سابق معارضا لذلك، وفق ما أعلن مسؤول أميركي.



وقال المصدر إن "الرئيس كلف فريقه التأكد من قدرة أوكرانيا على استخدام أسلحة أميركية لشن هجوم مضاد في منطقة خاركيف، وذلك للرد عندما تهاجمها القوات الروسية أو تستعد لمهاجمتها"، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تزال تعارض تنفيذ ضربات أوكرانية في عمق الأراضي الروسية.