هيئة المحلفين في محاكمة ترامب توصلت إلى حُكم

أعلن القاضي خوان ميرشان الذي يرأس محاكمة دونالد ترامب في نيويورك أن هيئة المحلفين توصلت إلى حُكم.



وفي أول محاكمة جنائية لرئيس أميركي سابق، قال القاضي "تلقينا مذكرة" من هيئة المحلفين بأنهم وافقوا على حُكم. وطلبت هيئة المحلفين 30 دقيقة أخرى قبل أن تتمكن من إعلان قرارها.