قتيل وعدد من الجرحى في غارات أميركية بريطانية على الحديدة في غرب اليمن

أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين في اليمن ليل الخميس الجمعة، بسقوط قتيل وعدد من الجرحى في غارات أميركية بريطانية على محافظة الحديدة بغرب اليمن، مشيرةً إلى ضربات إضافية استهدفت العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.



وكتبت القناة على منصّة "إكس": "شهيد وعدد من الجرحى في استهداف العدوان الأميركي البريطاني لمبنى الإذاعة بمديرية الحوك" في محافظة الحديدة، إضافة إلى "6 غارات على صنعاء العاصمة والمحافظة".



ولم يصدر عن واشنطن أو لندن حتى الساعة أي تأكيد أو نفي لهذه الأنباء.