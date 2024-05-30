ترامب: "الحُكم الحقيقي" سيُصدره الناخبون في 5 تشرين الثاني

اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حُكم الإدانة الجنائية التاريخي الذي أصدرته بحقّه هيئة محلّفين في نيويورك الخميس "عاراً"، مؤكّداً أنّ "الحُكم الحقيقي" سيُصدره الناخبون يوم الانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني.



وقال ترامب للصحافيين إنّ "الحُكم الحقيقي سيُصدره في 5 تشرين الثاني الشعب الأميركي".