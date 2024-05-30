ألمانيا تعد بتقديم مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون يورو لأوكرانيا

تعهّد وزير الدفاع الألماني بتقديم حزمة مساعدات عسكريّة جديدة بقيمة 500 مليون يورو لأوكرانيا التي تُكافح في ساحة المعركة ضدّ القوّات الروسيّة، حسب ما قال متحدّث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس.



وذكر المتحدّث أنّ وزير الدفاع بوريس بيستوريوس أعلن عن هذه المساعدة خلال زيارة غير مُعلنة لمدينة أوديسا الساحليّة جنوبي أوكرانيا حيث أجرى محادثات مع نظيره رستم أوميروف.



وأشار المتحدّث إلى أنّ الحزمة تشمل عمليات تسليم في مجال "المدفعيّة والدفاع الجوّي والطائرات بلا طيار والحماية (...)".



وبحسب تصريحات لبيستوريوس نقلتها وسائل إعلام ألمانية، فإنّ هذه الحزمة من الأسلحة، وبعضها جاهز للتسليم، تشمل عددًا كبيرًا من الصواريخ لأنظمة الدفاع الجوّي المتوسّطة المدى من طراز إيريس-تي إس إل إم. وتشمل أيضًا طائرات بلا طيّار للاستطلاع والقتال في البحر الأسود، إضافة إلى قطع غيار.

