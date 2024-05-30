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إسرائيل تقول إنها قتلت نحو 300 مقاتل من حماس في رفح
أخبار دولية
2024-05-30 | 17:53
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إسرائيل تقول إنها قتلت نحو 300 مقاتل من حماس في رفح
أعلنت إسرائيل الخميس، أنها قتلت نحو 300 من مقاتلي حركة حماس منذ بدء عمليّتها العسكريّة مطلع أيار في رفح بجنوب قطاع غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي شن عملية برية في رفح في 7 أيّار رغم معارضة قويّة من المجتمع الدولي القلق على حياة مئات آلاف المدنيّين الذين نزحوا إلى هذه المدينة.
أخبار دولية
إسرائيل
حماس
رفح
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