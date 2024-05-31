واشنطن تؤكد رصد حطام صواريخ كورية شمالية تستخدمها روسيا في أوكرانيا

أكدت الولايات المتحدة أن روسيا استخدمت صواريخ بالستية كورية شمالية في الحرب ضد أوكرانيا، وذلك بحسب تقرير لوزارة الدفاع الأميركية يستند الى تحليل الحطام لاثبات اتهامات موجهة الى موسكو منذ أشهر.



واعتمدت وكالة استخبارات الدفاع التابعة للبنتاغون على صور من مصادر مفتوحة للتأكيد أن أجزاء من الحطام التي عثر عليها في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا في كانون الثاني تعود لصاروخ بالستي قصير المدى من إنتاج كوريا الشمالية.



وقارنت الوكالة بين صور هذا الحطام وصور لصاروخ كوري شمالي سبق أن نشرها الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ.



وقالت الوكالة في بيان ترافق مع نشر التقرير الأربعاء إن "التحليل يؤكد أن روسيا تستخدم في حربها في أوكرانيا، صواريخ بالستية تم إنتاجها في كوريا الشمالية"، مشيرةً الى أنه "تم العثور على حطام صواريخ كورية شمالية على امتداد كوريا الشمالية".