الصين لن تشارك في مؤتمر سلام تستضيفه سويسرا حول أوكرانيا

كشفت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن الصين أكدت أنها لن تشارك في مؤتمر سلام تستضيفه سويسرا الشهر المقبل حول أوكرانيا.



وقالت ثلاثة من المصادر إن بكين رفضت الدعوة بسبب عدم استيفاء شروط المشاركة، بما في ذلك مشاركة كل من روسيا وأوكرانيا.



وتتطلع الحكومة السويسرية المحايدة إلى مشاركة واسعة النطاق من مختلف أنحاء العالم في القمة التي ستعقد يومي 15 و16 حزيران، والتي تأمل برن أن تمهد الطريق لعملية سلام في أوكرانيا. ولم تتم دعوة موسكو.



وقال أحد المصادر إن الصين أطلعت دبلوماسيين هذا الأسبوع على أن الشروط التي لم يتم استيفاؤها تشمل ضرورة اعتراف كل من روسيا وأوكرانيا بالمؤتمر، وأن تكون هناك مشاركة متساوية للطرفين، وأن تكون هناك مناقشات منصفة لجميع المقترحات.



ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب للتعليق.



وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الخميس إن الصين قد تنظم مؤتمر سلام يمكن أن تشارك فيه روسيا وأوكرانيا.

