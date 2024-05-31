الجيش الإسرائيلي: انتهاء عملياتنا في شرق جباليا

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أنهت عملياتها في شرق جباليا في الجزء الشمالي من قطاع غزة بعد أن دمرت أنفاقا بطول عشرة كيلومترات فضلا عن عدة مواقع لإنتاج الأسلحة في قتال استمر أياما نفذت خلالها أكثر من 200 ضربة جوية.