الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين في معارك غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أن جنديين آخرين قتلا في المعارك الدائرة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).



وقتل نحو 300 جندي منذ بدأت إسرائيل هجومها البري على القطاع.