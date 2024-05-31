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قتلى في إطلاق نار في منيابوليس الاميركية

أخبار دولية
2024-05-31 | 00:44
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قتلى في إطلاق نار في منيابوليس الاميركية
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قتلى في إطلاق نار في منيابوليس الاميركية

نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في سلطات إنفاذ القانون أن عدة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار أدى إلى مقتل ما يصل إلى أربعة، بينهم ضابط شرطة ومشتبه به، في منيابوليس أمس الخميس.
 
وقالت إدارة شرطة منيابوليس على وسائل التواصل الاجتماعي إن قوات الأمن "تتعامل مع حادث لا يزال مستمرا" أصيب فيه ستة أشخاص اثنان منهم من قوات الأمن. وقالت إدارة الشرطة "لا يزال الوضع غير مستقر"، وطالبت الجمهور بتجنب منطقة في حي ويتير جنوب وسط المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في ولاية مينيسوتا‭ ‬الأميركية.
 
وذكرت صحيفة منيابوليس ستار تريبيون أن ضابط شرطة يبلغ من العمر 28 عاما قُتل وأن آخر في حالة حرجة بعد تبادل إطلاق النار مع المشتبه به.

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