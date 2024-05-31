إندلاع حريق بمستودع نفط بعد ضربة جوية أوكرانية على كراسنودار الروسية

أفاد حاكم منطقة كراسنودار بجنوب روسيا بأن النيران اندلعت في مستودع للنفط بالمنطقة وأصيب عدد من الأشخاص بعد ضربة جوية أوكرانية استهدفت في وقت مبكر من يوم الجمعة منشآت نفطية.



وقال فينيامين كوندراتييف حاكم كراسنودار عبر تطبيق تيليغرام: "الوضع أكثر خطورة في منطقة تيمريوك، البنية الأساسية لمستودع النفط هناك تضررت بسبب ضربة جوية، ثلاثة صهاريج منتجات نفطية تضررت واحترقت".



وأضاف: "يجري حاليًا إخماد الحريق، وللأسف هناك جرحى بين العاملين في المستودع".