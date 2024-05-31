ثلاثة قتلى و16 جريحاً في قصف روسي على خاركيف الأوكرانية

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 16 آخرون بجروح في قصف روسي على خاركيف (شرق)، ثاني كبرى المدن الأوكرانية، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية فجر الجمعة.



وقال حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف في منشور على تلغرام إنّ "العدو لجأ مجدّداً إلى تكتيك الضربة المزدوجة بينما كان الأطباء والمسعفون وقوات الأمن منتشرين في مكان" الضربة الأولى، مشيراً إلى أنّ القصف "استهدف حصراً منشآت مدنية" وقد أوقع في حصيلة أولية "ثلاثة قتلى و16 جريحاً". وأضاف أنّ من بين الجرحى طبيب مسعف.



وبحسب الحاكم فإنّ القصف طال منطقة نوفوبافارسكي وتمّ بواسطة صاروخين من طراز إس-300.