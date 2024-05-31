مستشفى في نيويورك يفصل ممرضة مسلمة بعدما وصفت الحرب في غزة بأنها "إبادة جماعية"

فصل مستشفى في مدينة نيويورك ممرضة أمريكية مسلمة من أصل فلسطيني بعد أن وصفت الحرب الإسرائيلية في غزة بأنها "إبادة جماعية" خلال كلمة ألقتها أثناء تسلم جائزة تقديرا لعملها مع الأمهات الثكالى اللواتي فقدن أطفالًا أثناء الحمل والولادة.



وقال المتحدث باسم المستشفى، جامعة نيويورك لانجون هيلث، يوم الخميس إنه سبق تحذير ممرضة المخاض والولادة حسن جبر من طرح آرائها حول هذه القضية المثيرة للخلاف في مكان العمل.



ونشرت جبر على إنستغرام أنها حصلت على الجائزة في السابع من أيار، وأنها تلقت خطاب إنهاء عملها في وقت لاحق من الشهر.



وتحدثت في جانب من كلمتها عن الأمهات اللواتي فقدن أطفالهن خلال الحرب في غزة.



وقالت جبر في مقطع فيديو لكلمتها نشرته على الإنترنت: "يؤلمني أن أرى نساء من بلدي يعانين من فواجع لا يمكن تصورها خلال الإبادة الجماعية الدائرة في غزة".



وأشار المتحدث باسم المستشفى في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى أنه سبق تحذير جبر في كانون الأول في أعقاب واقعة سابقة، وقد اختارت عدم الالتفات إلى ذلك في حفل أقيم في الآونة الأخيرة لتكريم الموظفين بحضورٍ واسع من زملائها الذين شعر بعضهم بالاستياء بعد تعليقاتها، دون تقديم تفاصيل حول الواقعة السابقة.