واشنطن وبكين ستستأنفان المباحثات العسكرية الهاتفية "خلال الأشهر المقبلة"

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن واشنطن وبكين تعتزمان استئناف المباحثات العسكرية الهاتفية "خلال الأشهر المقبلة"، وذلك في أعقاب لقاء مع نظيره الصيني دونغ جون في سنغافورة الجمعة.



وأفاد البنتاغون في بيان بأن أوستن "أكد الإعلان الصادر عن الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ في تشرين الثاني بشأن استئناف الطرفين المباحثات الهاتفية على مستوى القادة العسكريين خلال الأشهر المقبلة". كذلك، أشاد وزير الدفاع الأميركي بالخطط لعقد اجتماع لمجموعة العمل المشتركة مع الصين بشأن الأزمات بحلول نهاية العام، وفق البيان.



بدوره، قال قال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إن وزير الدفاع دونج جيون ونظيره الأميركي لويد أوستن عقدا اجتماعا بناء في سنغافورة اليوم الجمعة، بحثا خلاله قضايا تايوان والحرب بين روسيا وأوكرانيا والصراع في قطاع غزة.



وأضاف المتحدث وو تشيان في تصريحات للصحفيين على هامش قمة حوار شانجريلا الأمني أن دونغ حذر أوستن من أن الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل في شؤون الصين مع تايوان، وهي جزيرة تحظى بحكم ديمقراطي وتريد بكين وضعها تحت سيطرتها.