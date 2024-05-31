روسيا سيطرت على 880 كيلومتراً مربعاً من أراضي أوكرانيا منذ بداية 2024

سيطر الجيش الروسي على 880 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الأوكرانية منذ بداية العام 2024، وفق ما أعلن وزير الدفاع الروسي أندري بيلوسوف الجمعة.



وقال بيلوسوف إن "التقدم يتحقق في كل الاتجاهات التكتيكية. بالإجمال، وقعت 880 كيلومتراً مربعاً من الأراضي تحت سيطرة الجيش الروسي خلال هذا العام"، وذلك وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية. وتعلن موسكو منذ أشهر السيطرة على قرى وبلدات خصوصاً في شرق أوكرانيا وشمالها الشرقي حيث بدأت في 10 أيار هجوماً برياً في خاركيف.