مسؤول أمني إسرائيلي: لن تكون هناك هدنة ما لم تكن ضمن اتفاق تحرير الرهائن

أعلن مسؤول أمني إسرائيلي كبير اليوم الجمعة إن إسرائيل لن توافق على أي وقف للقتال في غزة ما لم يكن ضمن اتفاق بشأن تحرير الرهائن.



وجاءت هذه التصريحات بعدما أعلنت حماس في بيان أنها مستعدة لإبرام اتفاق يتضمن تبادل الرهائن بالسجناء الفلسطينيين شريطة وقف إسرائيل القتال في غزة.

