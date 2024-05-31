ضربات أميركية وبريطانية استهدفت الحديدة وميناء الصليف في اليمن

أسفرت ضربات أميركية وبريطانية استهدفت مبنى للإذاعة في مديرية الحوك بالحديدة في اليمن وميناء الصليف، إلى مقتل 16 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين.



وتعقيبا، أكد الجيشان الأميركي والبريطاني أنهما شنا ضربات ضد أهداف للحوثيين في إطار جهود ردع الجماعة عن مواصلة استهداف الملاحة في البحر الأحمر.



في السياق، قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن الجماعة شنت هجوما صاروخيا على حاملة الطائرات الأميركية آيزنهاور في البحر الأحمر ردا على ضربات أميركية بريطانية على محافظات صنعاء والحديدة وتعز باليمن.



وجاء في البيان "ردا على هذه الجرائمِ وفي إطار الرد على العدوان الأميركي البريطاني واستمرارا في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني نفذت القوة الصاروخية والقوة البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية ايزنهاور في البحر الأحمر، وقد نفذت العملية بعدد من الصواريخ المجنحة والباليستية".