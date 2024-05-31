الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قلل من تهديدات موسكو بالتصعيد

قلل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو من تهديدات موسكو بالتصعيد بعدما سمحت الولايات المتحدة لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.



وقال خلال لقاء لوزراء خارجية الناتو في براغ إن هذا جزء من جهود الرئيس الروسي لمنع أعضاء الناتو من دعم أوكرانيا.