الأزمة الأوكرانية بين وزير الخارجية الصيني ونظيره السعودي

حضرت الأزمة الأوكرانية بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في بكين، حيث أكد الوزيران أن عقد مؤتمر للسلام حول أوكرانيا يجب أن يحظى بمشاركة من جميع الأطراف، وأن يشمل مناقشة عادلة للمقترحات المختلفة.



وعقب الاجتماع ذكرت وكالة "رويترز" ان الصين تعتزم عدم المشاركة في مؤتمر سلام تستضيفه سويسرا الشهر المقبل حول أوكرانيا.