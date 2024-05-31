هيئة المحلفين : ترامب مذنب في التهم التي يواجهها



خلصت إليه هيئة المحلفين المؤلفة من 12 عضوا بعد مداولات استمرت على مدى يومين الى أن الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب مذنب في التهم الأربعة والثلاثين التي يواجهها.



وحدد القاضي 11 من شهر تموز موعدا للنطق بالحكم، أي قبل أيام من انطلاق المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في 15 تموز، والذي من المتوقع أن يشهد الإعلان رسميا عن ترشيح ترامب لخوض الانتخابات المقبلة.



ترامب، من جهته، ينفي ارتكاب أي مخالفات، ومن المتوقع أن يستأنف الحكم.



أما انصاره فردوا بعشرات المنشورات المحرضة على العنف عبر الإنترنت، وبحملة من التهديدات والترهيب استهدفت القضاة وموظفي المحاكم.