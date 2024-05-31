الهند تشهد صيفاً حاراً جداً يؤدي الى وقوع وفيات

تشهد الهند صيفاً حاراً جداً، إذ أعلنت السلطات أن ما لا يقل عن 15 شخصا لقوا حتفهم جراء ما يشتبه بأنها ضربة حرارة في عدة ولايات في شرق البلاد، التي تشهد موجة حرّ قائظ من المتوقع أن تستمر حتى السبت.



وقد سجلت منطقة في العاصمة نيودلهي أعلى درجة حرارة تشهدها البلاد على الإطلاق.



اشارة الى أن ارتفاع درجات الحرارة أدى أيضا إلى تعرض الطيور والقرود البرية إلى الإغماء والإعياء.