إسماعيل هنية: حماس أبلغت الوسطاء تمسكها بموقفها

اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن إسرائيل فشلت بتحقيق أهدافها في غزة، مؤكدا أن حماس أبلغت الوسطاء تمسكها بموقفها وعدم التنازل عن مطالبها، مشددا على ان استثمار هذه المعركة يتطلب موقفا عربيا وتحركا جماهيريا.

