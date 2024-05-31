مجموعة السبع تدعو روسيا وكوريا الشمالية للكف عن نقل الأسلحة غير القانوني

أعرب وزراء خارجية دول مجموعة السبع الجمعة عن "قلقهم البالغ" حيال تعميق التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية، وخصوصًا إرسال الأسلحة من بيونغ يانغ إلى موسكو لاستخدامها في مهاجمة أوكرانيا.



وجاء في بيان نشرته إيطاليا التي تتولى رئاسة مجموعة السبع: "ندعو جمهورية كوريا الشعبية وروسيا إلى وقف عمليات نقل الأسلحة غير القانونية"، علمًا بأن البيان صدر أيضًا باسم وزراء كوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي.