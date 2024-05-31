الرئاسية الاوكرانية: استخدام الأسلحة الغربية لقصف روسيا سيعزز الدفاع الأوكراني

اعتبرت الرئاسة الأوكرانية أن إجازة البيت الأبيض لكييف استخدام أسلحة أميركية في ضرب أهداف داخل روسيا ستعزز "بشكل بالغ" قدراتها الدفاعية في مواجهة الهجمات الروسية، لاسيما في منطقة خاركيف حيث يشن الجيش الروسي هجوما منذ مطلع أيار/مايو.



وأكد المتحدث باسم الرئاسة سيرغي نيكيفوروف أن ذلك "سيعزّز بشكل بالغ قدرتنا على مواجهة المحاولات الروسية للحشد على طرفي الحدود".



وتحدث نيكيفوروف، عقب مقابلة أجراها زيلينسكي مع وسائل إعلام بريطانية، مؤكدا أنه سيتم الإبقاء على قيود معينة تتعلق بأنواع الأسلحة التي يمكن لأوكرانيا استخدامها لضرب الأراضي الروسية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وأعطى الرئيس الأميركي جو بايدن الضوء الأخضر لأوكرانيا لضرب أهداف في الأراضي الروسية بالقرب من منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد، ضمن شروط معينة، بعدما كان معارضا لذلك، وفق ما أعلن مسؤول أميركي الخميس.



وضغط حلف شمال الأطلسي خلال أسابيع عدة على عواصم الدول الغربية لرفع القيود التي "تكبل الأوكرانيين"، على ما قال أمينه العام ينس ستولتنبرغ، وهو موقف أيّدته دول عدة، بينها فرنسا.



كذلك أعلنت برلين الجمعة أنها منحت أوكرانيا الإذن باستخدام أسلحة زوّدتها بها لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا، دفاعا عن نفسها من الهجمات التي تشنها موسكو لاسيما في منطقة خاركيف الأوكرانية الحدودية مع روسيا.



ويأتي هذا القرار بعدما عارضت برلين لفترة طويلة السماح لكييف بشن ضربات عبر الحدود.