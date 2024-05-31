الكرملين: محاكمة ترامب تظهر أنّ البيت الأبيض يقصي خصومه السياسيين

اعتبر الكرملين أن إدانة الرئيس الأميركيّ السابق دونالد ترامب غير المسبوقة بتهمة تزوير سجلات تجارية تظهر بأن البيت الأبيض "يقصي خصومه السياسيين".



وبات ترامب أول رئيس أميركي سابق في التاريخ يدان بجريمة الخميس بعدما دانته هيئة محلفين في نيويورك بـ34 تهمة جنائية في قضية دفع أموال لإسكات ممثلة أفلام إباحية تقول إنه أقام علاقة جنسية معها، قبل انتخابه رئيسا في 2016.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن "حقيقة وجود إقصاء يتم هناك (في الولايات المتحدة) بحكم الأمر الواقع للخصوم السياسيين بمختلف الوسائل القانونية وغير القانونية، واضحة".



وتنتقد روسيا مرارًا سير العدالة في البلدان الغربية، علما بأن منظمات حقوقية وحكومات غربية تتهم سلطاتها القضائية عادة بسجن المعارضين.