الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لو ما التقينا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الكرملين: محاكمة ترامب تظهر أنّ البيت الأبيض يقصي خصومه السياسيين

أخبار دولية
2024-05-31 | 07:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الكرملين: محاكمة ترامب تظهر أنّ البيت الأبيض يقصي خصومه السياسيين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الكرملين: محاكمة ترامب تظهر أنّ البيت الأبيض يقصي خصومه السياسيين

اعتبر الكرملين أن إدانة الرئيس الأميركيّ السابق دونالد ترامب غير المسبوقة بتهمة تزوير سجلات تجارية تظهر بأن البيت الأبيض "يقصي خصومه السياسيين".
     
وبات ترامب أول رئيس أميركي سابق في التاريخ يدان بجريمة الخميس بعدما دانته هيئة محلفين في نيويورك بـ34 تهمة جنائية في قضية دفع أموال لإسكات ممثلة أفلام إباحية تقول إنه أقام علاقة جنسية معها، قبل انتخابه رئيسا في 2016.
     
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن "حقيقة وجود إقصاء يتم هناك (في الولايات المتحدة) بحكم الأمر الواقع للخصوم السياسيين بمختلف الوسائل القانونية وغير القانونية، واضحة".
     
وتنتقد روسيا مرارًا سير العدالة في البلدان الغربية، علما بأن منظمات حقوقية وحكومات غربية تتهم سلطاتها القضائية عادة بسجن المعارضين.

آخر الأخبار

أخبار دولية

محاكمة

ترامب

البيت

الأبيض

خصومه

السياسيين

LBCI التالي
وفاة 14 هنديًا في يوم واحد نتيجة الحر الشديد في ولاية بيهار
مجموعة السبع تدعو روسيا وكوريا الشمالية للكف عن نقل الأسلحة غير القانوني
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:53

إدانة ترامب بكلّ التّهم الـ34 الموجّهة إليه في محاكمته الجنائية بنيويورك

LBCI
أخبار دولية
17:05

هيئة المحلفين في محاكمة ترامب توصلت إلى حُكم

LBCI
أخبار دولية
2024-05-29

البيت الأبيض: نخشى أن تصبح إسرائيل أكثر عزلة بسبب عملياتها في غزة

LBCI
أخبار دولية
2024-05-28

البيت الأبيض: "لا تغيير في السياسة" الأميركية بعد الضربة في رفح

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:49

الأردن يستضيف مؤتمرا دوليا طارئا للاستجابة الإنسانية في غزة في 11 حزيران

LBCI
أخبار دولية
10:37

خطاب مرتقب لبايدن بشأن الشرق الأوسط الجمعة

LBCI
أخبار دولية
10:19

فرنسا تعلن إحباط مخطط اعتداء ضد مباراة أولمبية وتوقف شيشانيا

LBCI
أخبار دولية
09:36

شولتس: عدد من الإصابات البالغة في هجوم مروع بالسكين في ألمانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-05-30

"أكبر منه وبعمر أمّه"... صور رشا شربتجي مع زوجها الممثل في مرمى الانتقادات

LBCI
منوعات
2024-04-19

رجل يكتشف حياة زوجته السرية على مواقع التواصل الاجتماعي... ما تبيّن شكّل له صدمة!

LBCI
فنّ
2023-09-20

يصغرها بأكثر من 10 سنوات... كيم كارداشيان تواعد شخصية مشهورة جديدة!

LBCI
أخبار لبنان
2024-02-12

لقاء بين ميقاتي وجنبلاط

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:51

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قلل من تهديدات موسكو بالتصعيد

LBCI
أخبار دولية
00:30

هيئة المحلفين : ترامب مذنب في التهم التي يواجهها

LBCI
أخبار دولية
00:00

ضربات أميركية وبريطانية استهدفت الحديدة وميناء الصليف في اليمن

LBCI
أخبار لبنان
17:00

هوكستين: اتفاق للحدود البرية بين لبنان وإسرائيل يتم تنفيذه على مراحل قد يخفف من الصراع المحتدم بين البلدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

تعرفوا على الفتاة اللبنانية الوحيدة التي تقدم عرض التعلق بشعرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

مهرجانات بيبلوس الدولية... حفلات منوعة لصيف واعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

زي موظفي OMT الجديد من تصميم طلاب جامعة الـLAU

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ما هي التوقعات بشأن مسار الإنتخابات الرئاسية في ايران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

تصعيد ميداني كبير في غزة يتزامن مع غليان سياسي في إسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:19

"بدكن تعرفوا مين بحب؟"... دانييلا رحمة عروس 2024

LBCI
اقتصاد
02:59

انخفاض في سعر البنزين

LBCI
فنّ
04:14

إليكم سبب بكاء عاصي الحلاني على المسرح.. وهل يفكّر بالإعتزال؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

تعرفوا على الفتاة اللبنانية الوحيدة التي تقدم عرض التعلق بشعرها

LBCI
فنّ
04:30

نادين نسيب نجيم تناشد المعنيين للتحرّك: هيدا الوسخ لازم ينلقط

LBCI
أخبار لبنان
17:00

هوكستين: اتفاق للحدود البرية بين لبنان وإسرائيل يتم تنفيذه على مراحل قد يخفف من الصراع المحتدم بين البلدين

LBCI
اسرار
23:59

اسرار الصحف المحلية 31-05-2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

حتى لا تتكرر حادثة وفاة الطفلة نسرين التي وقعت من حفرة في باص المدرسة.. هذا ما علينا فعله!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More