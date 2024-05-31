فرنسا تلغي مشاركة شركات إسرائيلية في معرض دفاعي

أعلنت الشركة المنظمة لمعرض يوروساتوري، وهو معرض دولي للدفاع والأمن البريين، أنه تم بقرار من السلطات الفرنسية إلغاء مشاركة شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية في المعرض المقرر في 17 حزيران بالقرب من باريس.



وقالت شركة "كوج إيفنتس" المنظمة للمعرض لوكالة فرانس برس إنه "بقرار من السلطات الحكومية، لن يكون هناك أي جناح عرض لقطاع الصناعات العسكرية الإسرائيلي في معرض يوروساتوري 2024"، من دون مزيد من التفاصيل، في حين كان من المقرر أن تعرض 74 شركة إسرائيلية معداتها خلاله.