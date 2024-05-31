جامعة جنت البلجيكية قطعت علاقاتها بالجامعات والمؤسسات البحثية الإسرائيلية

قطعت جامعة جنت البلجيكية علاقاتها بالجامعات والمؤسسات البحثية الإسرائيلية كلّها، لأنّها لم تعد متوافقة مع سياستها في مجال حقوق الإنسان.



وينظم المؤيدون للفلسطينيين في الجامعة احتجاجات على الهجوم العسكريّ الإسرائيليّ على غزة.



ويعتصمون في مواقع بالحرم الجامعيّ، منذ أوائل أيار.



وقالت الجامعة في بيان إنّ التحقيق الذي أجرته سلط الضوء على المخاوف المتعلقة بوجود صلات بين المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية وبين الحكومة أو الجيش أو الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.



وأشار التحقيق أيضًا إلى حكم أصدرته محكمة العدل الدولية في الآونة الأخيرة قال إن الوضع الإنساني في غزة تدهور في الأشهر القليلة الماضية.



وجاء في البيان أن الجامعة، التي قطعت علاقاتها بثلاث مؤسسات إسرائيلية قبل أسبوعين، كان لا يزال لديها 18 شراكة مع مؤسسات أكاديمية إسرائيلية.



وذكرت الجامعة أنها ستواصل مشروعاتها البحثية مع ست مؤسسات إسرائيلية غير أكاديمية لأنها لم تتمكن من اكتشاف أي صلة بينها وبين انتهاكات حقوق الإنسان.