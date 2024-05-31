الامم المتحدة: المساعدة الإنسانية في غزة لا تصل إلى السكان

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن المساعدة الإنسانية التي يُسمح بإدخالها إلى قطاع غزة "لا تصل إلى السكان".



واتهمت السلطات الإسرائيلية بعدم الإيفاء بواجباتها القانونية.



وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركي خلال المؤتمر الصحافي الاعتيادي للمنظمة الدولية في جنيف إن "المساعدة التي تدخل لا تصل إلى السكان وهذه مشكلة كبرى".



وطالب بمساعدة إضافية.



وأشار بصورة خاصة إلى سلوك السلطات الإسرائيلية عند معبر كرم أبو سالم، نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات وخصوصا بعدما أغلق الجيش معبر رفح مع مصر عند دخول قواته المدينة في السابع من أيار.



شدّد لاركي على مواصلة التشديد على أن واجب السلطات الإسرائيلية عملا بالقانون والقاضي بتسهيل المساعدة لا يتوقف عند الحدود.



وقال إنّ هذا الواجب لا يتوقف عندما تعبر الشاحنات الحدود ببضعة أمتار فتغادرون في الاتجاه الآخر وتتركون العاملين الإنسانيين يعبرون مناطق المعارك النشطة للوصول إليها، وهو امر لا يمكنهم القيام به.