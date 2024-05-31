بلينكن: الوضع الإنسانيّ لا يزال مروعًا في غزة

أكّد وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن أنّ الوضع الإنسانيّ لا يزال مروعًا في قطاع غزة، خصوصًا فيما يتعلق بتوزيع المساعدات على المدنيين.



وأشار بلينكن إلى العمليات القتالية في جنوب القطاع.



وقال خلال مؤتمر صحافيّ في براج: "لا يزال معبر رفح مغلقا وهذه مشكلة حقيقية".



وأضاف أن الولايات المتحدة تبذل جهودا مكثفة لتلبية الحاجات الملحة للمدنيين في غزة.

