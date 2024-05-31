شولتس: عدد من الإصابات البالغة في هجوم مروع بالسكين في ألمانيا

أعلن المستشار الألمانيّ أولاف شولتس إصابة عدد من الأشخاص بجروح بالغة في اعتداء بالسكين وقع في مدينة مانهيم.



وندّد بمشاهد مروعة للهجوم.



وكتب شولتس على منصة إكس: "العنف غير مقبول إطلاقا في ديموقراطيتنا"، فيما أوردت عدة وسائل إعلام ألمانية أن بين الجرحى ناشط مناهض للإسلام وشرطي.



وأشارت إلى أنّ المهاجم قتل برصاص قوات حفظ النظام.