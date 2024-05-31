فرنسا تعلن إحباط مخطط اعتداء ضد مباراة أولمبية وتوقف شيشانيا

احبطت أجهزة الاستخبارات الفرنسية مخطط اعتداء مستوحى من هجمات المتطرفين الإسلاميين في سانت إتيان بشرق وسط فرنسا، كان يستهدف مباراة لكرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية 2024 واعتقلت مواطنا شيشانيا، على ما أعلنت وزارة الداخلية الجمعة.



وأفادت الوزارة في بيان أنه "في 22 أيار 2024، قامت المديرية العامة للأمن الداخلي في سانت إتيان (مقاطعة لوار) بتوقيف مواطن شيشاني في الـ18 من العمر يشتبه بأنه كان يعتزم تنفيذ اعتداء من وحي إسلامي على الأراضي الوطنية"، موضحة أنه "أول اعتداء يتم إحباطه ضد الألعاب الأولمبية" التي تنظمها فرنسا هذا الصيف.